Трамп заявил Мэй, что время разговоров с КНДР прошло

Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что время разговоров с КНДР прошло. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду по итогам телефонного разговора лидеров.
В нем говорится, что беседа касалась недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. "Они сошлись во мнении, что последние безответственные действия [КНДР] лишь укрепляют решимость международного сообщества противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул, что на сегодняшний день не время вести разговоры с Северной Кореей, а также дал понять, что рассматриваются все варианты для защиты Соединенных Штатов и их союзников от северокорейской агрессии", - отмечается в документе.
В нем также подчеркивается, что Трамп и Мэй "условились продолжать работать в тесном сотрудничестве по оказанию еще большего дипломатического и экономического давления на Северную Корею, а также призывать других делать то же самое".
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с этим Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.