Трамп заявил Мэй, что время разговоров с КНДР прошло

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что время разговоров с КНДР прошло. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду по итогам телефонного разговора лидеров.

В нем говорится, что беседа касалась недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. "Они сошлись во мнении, что последние безответственные действия [КНДР] лишь укрепляют решимость международного сообщества противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул, что на сегодняшний день не время вести разговоры с Северной Кореей, а также дал понять, что рассматриваются все варианты для защиты Соединенных Штатов и их союзников от северокорейской агрессии", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что Трамп и Мэй "условились продолжать работать в тесном сотрудничестве по оказанию еще большего дипломатического и экономического давления на Северную Корею, а также призывать других делать то же самое".

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с этим Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.