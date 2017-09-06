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Трамп заявил Мэй, что время разговоров с КНДР прошло

Международная панорама
6 сентября, 15:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Президент США отметил, что после очередного ракетного запуска Пхеньяна Вашингтон рассматривает все варианты ответа

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что время разговоров с КНДР прошло. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду по итогам телефонного разговора лидеров.

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В нем говорится, что беседа касалась недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. "Они сошлись во мнении, что последние безответственные действия [КНДР] лишь укрепляют решимость международного сообщества противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул, что на сегодняшний день не время вести разговоры с Северной Кореей, а также дал понять, что рассматриваются все варианты для защиты Соединенных Штатов и их союзников от северокорейской агрессии", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что Трамп и Мэй "условились продолжать работать в тесном сотрудничестве по оказанию еще большего дипломатического и экономического давления на Северную Корею, а также призывать других делать то же самое".

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с этим Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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