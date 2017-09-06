Мэй: тесные партнерские отношения между Лондоном и Брюсселем после Brexit в интересах ЕС

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Сохранение прочных партнерских отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit лежит в сфере интересов Евросоюза. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду в парламенте в ходе сессии ответов на вопросы депутатов.

Она назвала конструктивными переговоры с Брюсселем по вопросу Brexit, подчеркнув, что необходимо обсуждать дальнейшие отношения Британии с сообществом. "Вопрос не только в том, что устраивает Соединенное Королевство, а в том, что в интересах Евросоюза иметь это благоприятное, сильное и особое партнерство", - сказала Мэй.

Она также добавила, что правительство продолжит публиковать документы, в которых будет представлено видение нового сотрудничества с ЕС.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".