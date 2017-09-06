СМИ: израильские военные представили модульный танк и беспилотную подлодку

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство обороны еврейского государства представило некоторые разработки израильских оборонных предприятий и исследовательских институтов. Об этом сообщает газета Haaretz. "Минобороны сообщило о некоторых из технологий, разрабатываемых израильскими оборонными компаниями и подразделением исследований и разработок самого министерства, включая модульный "невидимый" танк и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)", - пишет газета.

Ударные и транспортные беспилотники

По данным издания, некоторые из представленных проектов "связаны с будущими технологиями, которые все еще разрабатываются". "Другие, как ударный БПЛА, уже приближаются к этапу полевых испытаний в Армии обороны Израиля", - продолжает газета. По ее данным, в настоящее время в сухопутных войсках проходят тесты два аппарата. "Один из них - ударный беспилотник, предназначенный для ведения снайперского огня, а другой - транспортный БПЛА, призванный помочь наземным боевым частям перемещать оборудование", поясняет издание. "Есть два новых проекта дронов, - сообщает также Haaretz. - Первый - это своего рода беспилотный вертолет, изготовленный Israel Aerospace Industries, который способен брать на борт до 180 кг груза; второй - классический беспилотный летательный аппарат, но с гибридным двигателем, выпускаемый Aeronautics Defense Systems, грузоподъемность которого составляет 90 кг".

Невидимые танки

Минобороны Израиля также представило свои перспективные разработки в отношении танков. В частности, по данным издания, "планируется оснастить бронированные машины технологией, которая в настоящее время находится на стадии разработки - танковой версией технологии Stealth истребителя-невидимки F-35, который практически невидим для радаров".

Израильская газета "Вести" информирует, что новый танк должен прийти на смену находящимся сейчас на вооружении израильской армии танкам "Меркава". По данным этого издания, машина уже получила название "Кармель", а опытный образец нового танка должен быть готов через три года. "Платформа нового танка разрабатывается с учетом того, чтобы она подходила и для размещения на ней БТР или тяжелой инженерной техники, - пишет газета. - Экипаж "Кармеля" будет состоять из 2 человек, а не из 4, как в машинах "Меркава", а управление новым танком будет напоминать работу пилота самолета: в кабине машины будут установлены сенсорные панели, одним движением пальца можно будет привести в движение тяжелую машину и осуществлять маневры, а зарядка снарядов и стрельба из орудия и пулемета будет производиться посредством джойстика". Газета также сообщает, что на танки "Кармель" будут установлены системы распознавания целей и активной защиты, а все машины "будут связаны между собой в единую сеть, благодаря чему один танк может защитить другой". "Кармель" будет обладать возможностью "стать невидимым" благодаря гибридному двигателю, электрическая часть которого практически бесшумна", - добавляет газета.

Беспилотные подлодки

По данным газеты "Вести", военные представили также беспилотную подводную лодку израильского производства. "Субмарина, разработанная совместно с Университетом им. Давида Бен-Гуриона, преимущественно выполняет задачи разведывательного характера, - пишет газета. - Аппарат, который можно запустить как с берега, так и с надводного или подводного плавательного средства, сканирует и картографирует". По данным издания, "в разработке - увеличенный вариант субмарины, которая сможет выполнять в том числе и боевые задачи без экипажа на борту".