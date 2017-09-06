МИД ФРГ: ЕС должен помочь в восстановлении Донбасса после установления там перемирия

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Европа должна принять участие в программе восстановления Донбасса после того, как в регионе получится установить перемирие. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на конференции по вопросам контроля над обычными вооружениями в регионе ОБСЕ.

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"Должно быть предложение со стороны ЕС - помочь в восстановлении", - сказал он.

Он отметил при этом, что ему удалось во время своего последнего визита в Донбасс лично увидеть, в каком плачевном состоянии находится инфраструктура региона. Габриэль при этом предположил, что до установления режима прекращения огня во всем Донбассе может пройти еще много времени Так, по его расчетам, только на согласование параметров миротворческой миссии, которую предполагается отправить в регион для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, могут уйти месяцы.

Согласование российского предложения о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН потребует значительного времени, но игнорировать эту инициативу нельзя, считает Габриэль.

"Мы знаем, что за этим предложением стоит тысяча вопросов, но было бы неправильно этот шаг российского президента, которые фактически означает изменение курса, не использовать и не сказать, что мы рады инициативе", - отметил он. По его прогнозам, согласование мандата миротворческой миссии на площадке ООН может занять "недели и месяцы". "Необходимо говорить о различных предложения, чтобы мы в рамках переговорного процесса определили необходимый для установления перемирия формат", - добавил он.