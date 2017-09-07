Москва-Канберра: история и перспективы российско-австралийских отношений

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Сиднейскому заливу, 2007 год © Дмитрий Астахов/ТАСС

История отношений России и Австралии началась 16 июня 1807 года, когда в Сиднейскую гавань вошел корабль под командованием Леонтия Гагемейстера, представлявший интересы торговой Российско-американской компании. Через 50 лет после этого события Санкт-Петербург назначил своего первого почетного консула в Австралии. Дипломатические отношения между странами были установлены 10 октября 1942 года.

В советский период отношения развивались нестабильно и пережили ряд острых моментов. В 1960 году Австралия возложила на СССР ответственность за развязывание Холодной войны. В 1965 году позиции СССР и Австралии, которая в своей политике ориентировалась на США и Великобританию, разошлись по вопросу войны во Вьетнаме. После чего в 1980 году Канберра осудила введение советских войск в Афганистан и ввела санкции против Москвы: запретила обмен с СССР научными и торговыми делегациями, заход советских пассажирских судов в австралийские порты, наложила эмбарго на поставки зерна в СССР.

А 6 декабря 1991 года австралийское правительство признало Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

Советско-австралийские контакты на высшем уровне

Первым контактом на высшем уровне стала встреча в 1960 году на XV сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министра Австралии Роберта Гордона Мензиса и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Всем известно, как истребили коренное население в Австралии. Господину Мензису, который выступал здесь, не следовало бы об этом забывать Никита Хрущев первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы

В 1975 году состоялся первый визит в Советский Союз премьер-министра Австралии Эдварда Гофа Уитлама. В его ходе прошла встреча с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, были подписаны соглашения о предотвращении ядерной войны и ограничении стратегических вооружений, о научно-техническом и культурном сотрудничестве и другие документы.

В 1987 году в ходе официального визита в СССР премьер-министра Австралии Роберта Хоука состоялись переговоры генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В феврале 1990 года Австралию посетил Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Это был первый официальный визит главы советского правительства. В его ходе были подписаны Консульский договор и соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, в гуманитарной области, в сферах охраны и улучшения окружающей среды, рыбного и сельского хозяйств.

Российско-австралийские встречи на высшем уровне

После визита Путина в 2007 году политические контакты между странами стали регулярными. Президент РФ Дмитрий Медведев встречался с премьер-министрами Австралии Кевином Раддом (в ноябре 2008 года в рамках саммита АТЭС в Лиме) и Джулией Гиллард (на полях саммита Группы двадцати в ноябре 2010 года в Сеуле и форума АТЭС в ноябре 2011 года в Гонолулу).

В ноябре 2014 года Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Австралии Тони Абботтом на полях форума АТЭС в Пекине. Ее главной темой было расследование катастрофы малайзийского авиалайнера в небе над Донецком 17 июля 2014 года (в ней погибли 27 австралийцев).

Спустя несколько дней, Путин находился в австралийском Брисбене для участия в саммите Группы двадцати и вновь провел переговоры с Абботтом. Хотя ранее, в октябре 2014 года, Тони Абботт грозился во время саммита "взять Путина "за грудки" и потребовать расследования крушения малайзийского "Боинга", визит прошел в спокойной обстановке. По его итогам российский президент поблагодарил Абботта за благожелательную атмосферу и назвал его хорошим модератором и деловым партнером.

С действующим премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом Владимир Путин встречался на полях саммитов Группы двадцати в турецкой Анталье в ноябре 2015 года и китайском Ханчжоу в сентябре 2016 года, а также форума АТЭС в Лиме в ноябре 2016 года.

Состояние двухсторонних отношений

Долгое время позиции РФ и Австралии на международной арене были близки. Это касалось таких вопросов, как борьба с терроризмом, изменение климата, развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Двусторонние отношения начали ухудшаться в 2014 года в связи с украинским кризисом и воссоединением Крыма с Россией. Вслед за США, Канадой и ЕС Австралия ввела в отношении России санкции, которые предусматривали, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в страну ряду российских граждан, а также ограничения в нефтегазовой, финансовой и оборонной сферах (секторальные санкции). В качестве ответной меры Россия запретила ввоз определенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Австралии.

Экономика

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Австралией регламентируется рядом двусторонних документов, основными из которых являются торговое соглашение о предоставлении режима наибольшего благоприятствования 1965 года и соглашение об избежании двойного налогообложения 2000 года.

В 1995-ом начала действовать Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), в рамках которой были созданы несколько рабочих групп: по торговле и инвестициям, сельскому хозяйству, атомной энергии и сотрудничеству в горнодобывающей сфере (последнее заседание Комиссии прошло в марте 2011 года в Канберре).

После распада СССР торговые и экономические связи России и Австралии переживали спад, но впоследствии стали постепенно восстанавливаться.

Космос

В конце 1990-х годов началось сотрудничество двух стран в космической сфере. В 1998-м при помощи российской ракеты-носителя в космос был запущен первый австралийский спутник. В 2001-м было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В 2014 году российский оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" и австралийский спутниковый оператор NewSat заключили контракт на трехлетнюю аренду мощностей российского спутника "Экспресс-АМ3". Спутник использовался для предоставления услуг операторам мобильной и беспроводной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мирный атом

В 2006 году австралийская сторона проявила интерес к вопросу обогащения урана на территории РФ (в Австралии находятся 40% мировых запасов урановой руды, а страна является ведущим экспортером урана). Для этого под патронатом премьер-министра Джона Говарда была образована специальная экспертная комиссия, в Сиднее и Москве прошли встречи представителей ОАО "Техснабэкспорт" и австралийских компаний, разрабатывающих урановые месторождения.

Переговоры о сотрудничестве в сфере атомной энергии начались в 2007 году. Во время визита Путина в Австралию было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Срок действия соглашения – 30 лет.

В июне 2012 году в Москве в рамках форума "Атомэкспо-2012" между ОАО "Техснабэкспорт" и англо-австралийской горнорудной компанией Rio Tinto был подписан контракт на пилотную поставку в Россию природного урана австралийского происхождения. Поставка была осуществлена в 2012-м и составила чуть больше 10 тонн. В 2014 году Абботт заявил, что страна прерывает экспорт урана России "до дальнейшего уведомления" в связи с украинским кризисом.

Диаспора

В Австралии проживают более 90 тыс. русских эмигрантов или их потомков (из них 18 тыс. родились на территории России).

После Второй мировой войны выходцами из России в Австралии были созданы десятки русских организаций, таких как Русская этническая ассоциация, Русское благотворительное общество имени святого и праведного Иоанна Кронштадского и Русское благотворительного общество им. преподобного Сергия Радонежского. На территории страны расположен ряд русских православных храмов.

В Австралии издаются несколько русскоязычных газет ("Горизонт", "Единение", "Слово" и др.), ведется радио- и телевещание на русском языке.

Материал подготовлен при участии ТАСС-Досье