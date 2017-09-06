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В Минске завершилось заседание участников контактной группы

Международная панорама
6 сентября, 18:03 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 6, сентября. /ТАСС

Об этом сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего

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ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилась в Минске. Об этом сообщил в среду уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в столице Белоруссии Владислав Дейнего.

"Контактная группа завершила работу в Минске", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

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