В Минске завершилось заседание участников контактной группы

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилась в Минске. Об этом сообщил в среду уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в столице Белоруссии Владислав Дейнего.

"Контактная группа завершила работу в Минске", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.