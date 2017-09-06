Россия поставила в Белоруссию шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"

АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" получила Белоруссия от России в 2017 году. Об этом журналистам рассказал командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

"В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", - рассказал он.

Также минобороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ", отметил Голуб.

"Все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил. Региональная система ПВО России и Белоруссии продолжает совершенствоваться для эффективной работы", - подчеркнул Голуб.

Он напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России. В ходе этих маневров стороны отработали применение единой региональной системы ПВО Белоруссии и России для обеспечения безопасности Союзного государства.

Указом президента

Ранее Игорь Голуб указом президента Республики Беларусь был назначен на должность командующего ВВС и войсками ПВО, сменив на этом посту генерал-майора Олега Двигалева.

Как сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, подготовлено предложение в Совет министров обороны стран - участниц СНГ о включении Игоря Голуба в Координационный комитет по вопросам ПВО СНГ.

Очередное заседание этого комитета состоялось в минувший вторник в Астрахани.