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Глава Пентагона пообещал работать с Японией над усовершенствованием систем ПРО

Международная панорама
6 сентября, 19:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

В телефонном разговоре с министром обороны Японии Ицунори Онодэре Джеймс Мэттис также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов своим обязательствам по защите Японии

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду своему японскому коллеге Ицунори Онодэре о готовности работать над расширением возможностей противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, распространенном по итогам их телефонного разговора.

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Беседа глав военных ведомств двух государств касалась последнего ядерного испытания КНДР, осуществленного 3 сентября. "Мэттис подчеркнул, что США привержены своим обязательствам по защите Японии, включая расширенные обязательства по сдерживанию. Министр также подчеркнул, что США будут работать с Японией над расширением возможностей противоракетной обороны", - отмечается в документе.

В нем также указывается, что главы ведомств подтвердили намерения работать вместе с Южной Кореей для активизации мер по сдерживанию КНДР и поддержанию мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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