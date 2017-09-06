Глава Пентагона пообещал работать с Японией над усовершенствованием систем ПРО

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду своему японскому коллеге Ицунори Онодэре о готовности работать над расширением возможностей противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, распространенном по итогам их телефонного разговора.

Беседа глав военных ведомств двух государств касалась последнего ядерного испытания КНДР, осуществленного 3 сентября. "Мэттис подчеркнул, что США привержены своим обязательствам по защите Японии, включая расширенные обязательства по сдерживанию. Министр также подчеркнул, что США будут работать с Японией над расширением возможностей противоракетной обороны", - отмечается в документе.

В нем также указывается, что главы ведомств подтвердили намерения работать вместе с Южной Кореей для активизации мер по сдерживанию КНДР и поддержанию мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.