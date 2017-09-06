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Военные Молдавии отправились на учения НАТО на Украину вопреки запрету президента

Международная панорама
6 сентября, 19:27 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, сентября. /ТАСС

Игорь Додон оценил соответствующее распоряжение правительства страны как "узурпацию власти"

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КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Контингент национальной армии Молдавии отправился на Украину для участия в учениях Rapid Trident вопреки запрету президента и главнокомандующего вооруженными силами Игоря Додона. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства обороны республики.

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"Контингент национальной армии Молдавии, сформированный из 57 военнослужащих, участвует в период 7-23 сентября в учениях Rapid Trident, которые пройдут в международном центре по поддержанию мира Яровир на Украине", - отмечено в документе.

Ранее Додон запретил молдавским военным выезжать на учения НАТО, в феврале этого года он также не разрешил молдавским солдатам принимать участие в учениях альянса в Румынии. Однако в среду правительство утвердило их участие в маневрах - в ответ Додон, как главнокомандующий вооруженными силами, принял решение отменить это постановление кабмина. "Молдавия - нейтральное государство, и молдавские военнослужащие не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем мы не будем препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - объяснил свое решение глава государства.

Однако в правительстве заявили, что молдавские военные все равно отправятся на Украину. Додон, в свою очередь, расценил это как "узурпацию власти".

Военные учения Rapid Trident с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области.

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Додон, Игорь
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