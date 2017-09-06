Сайдик констатировал снижение интенсивности огня в Донбассе после объявления перемирия

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал значительное снижение количества обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе после объявления "школьного перемирия" 25 августа.

"В прошлый раз участники контактной группы подтвердили приверженность прекращению огня в связи с началом нового учебного года. Сегодня, две недели спустя, по данным ОБСЕ, число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, число взрывов - на 74%", - сказал Сайдик в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Наш приоритет в контактной группе - защита гражданского населения", - подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ. "Я рад, - продолжил он, - что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения". По словам Сайдика, на заседании были рассмотрены "практические аспекты прекращения огня, в частности требования по обнародованию приказов и их последовательной реализации".

Сайдик также сообщил, что стороны обсудили перспективы и методы разведения сил и средств у станицы Луганской, а также возможное создание новых зон безопасности на других участках. Кроме того на встрече затрагивались вопросы защиты важных объектов гражданской инфраструктуры.

Экономическая группа остановилась на проблемах "улучшения механизма оплаты водоснабжения в Луганской области, выплаты пенсий и положении украинских железных дорог" в регионе. Вновь был поднят вопрос ремонта подхода к мосту в районе станицы Луганской. "Стороны должны прийти, наконец, к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул Сайдик. В свою очередь гуманитарная подгруппа продолжила работу по подготовке к обмену пленными, отметил он.

Дискуссия в политической подгруппе, по его словам, была направлена на обеспечение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласно Минским соглашениям. Подводя итоги дискуссий, Сайдик выразил определенный оптимизм относительно перспективы переговоров. "После летнего перерыва я вновь чувствую в контактной группе решимость дать импульс тем шагам, которые позволят обеспечить гражданскому населению региона более спокойные условия жизни", - сказал Сайдик.