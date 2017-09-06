Президент Молдавии принял в Кишиневе главреда "АиФ"

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КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял в своей резиденции в Кишиневе гендиректора российской газеты "Аргументы и факты" Руслана Новикова и главного редактора издания Игоря Черняка, которому правительство 1 сентября отказало во въезде в страну.
"Встретился с генеральным директором газеты "Аргументы и факты" Русланом Новиковым и главным редактором Игорем Черняком", - написал в среду глава Молдавии на своей странице в Facebook. По его словам, в беседе с российскими журналистами, которые приехали по его приглашению, обсуждалась текущая ситуация в стране и в регионе.
"Дал расширенное интервью. Ответил на многочисленные вопросы, которые интересуют как граждан внутри страны, так и наших соотечественников, находящихся за рубежом", - уточнил Додон. Он выразил сожаление в связи с запретом на въезд российских журналистов на территорию Молдавии. "Считаю, что такие действия являются не просто недружественными, а провокационными в адрес представителей разных сфер деятельности", - отметил президент.
Ранее Додон потребовал от спецслужб предоставить детальную информацию о запрете на въезд в страну главреда газеты "АиФ". При этом он заметил, что правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий предпринимая антироссийские выпады, не замечает "антигосударственной деятельности ряда румынских СМИ, которые открыто говорят о ликвидации молдавской государственности".
Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, Life news и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер, сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Молдавии, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.