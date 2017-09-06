Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии принял в Кишиневе главреда "АиФ"

Международная панорама
6 сентября, 19:12 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Игорю Черняку отказали во въезде в страну, сославшись на то, что он журналист

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял в своей резиденции в Кишиневе гендиректора российской газеты "Аргументы и факты" Руслана Новикова и главного редактора издания Игоря Черняка, которому правительство 1 сентября отказало во въезде в страну.

Смотрите также

СЖР возмущен отказом властей Молдавии во въезде главреду "АиФ"

Главного редактора "АиФ" не пустили в Молдавию

"Встретился с генеральным директором газеты "Аргументы и факты" Русланом Новиковым и главным редактором Игорем Черняком", - написал в среду глава Молдавии на своей странице в Facebook. По его словам, в беседе с российскими журналистами, которые приехали по его приглашению, обсуждалась текущая ситуация в стране и в регионе.

"Дал расширенное интервью. Ответил на многочисленные вопросы, которые интересуют как граждан внутри страны, так и наших соотечественников, находящихся за рубежом", - уточнил Додон. Он выразил сожаление в связи с запретом на въезд российских журналистов на территорию Молдавии. "Считаю, что такие действия являются не просто недружественными, а провокационными в адрес представителей разных сфер деятельности", - отметил президент.

Ранее Додон потребовал от спецслужб предоставить детальную информацию о запрете на въезд в страну главреда газеты "АиФ". При этом он заметил, что правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий предпринимая антироссийские выпады, не замечает "антигосударственной деятельности ряда румынских СМИ, которые открыто говорят о ликвидации молдавской государственности".

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, Life news и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер, сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Молдавии, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Россия Румыния Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама