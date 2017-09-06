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СМИ: смертник подорвал себя в районе военной базы США в Афганистане

Международная панорама
6 сентября, 19:15 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что в результате атаки могут быть жертвы

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 сентября. Террорист-смертник подорвал себя в Афганистане в районе расположения военной базы США в Баграме. Об этом в среду сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

Отмечается, что в результате атаки могут быть жертвы.

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