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Трамп не исключил военного ответа на угрозу КНДР

Международная панорама
6 сентября, 20:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что такой вариант развития событий не является "предпочтительным"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на угрозу со стороны Пхеньяна, однако назвал подобный вариант не предпочтительным. Президент заявил об этом в среду в беседе с журналистами.

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"Это не является предпочтительным вариантом, но мы посмотрим, что произойдет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос репортера.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми странами, которые ведут дела с Пхеньяном.

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Трамп, Дональд
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