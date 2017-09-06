Трамп не исключил военного ответа на угрозу КНДР

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на угрозу со стороны Пхеньяна, однако назвал подобный вариант не предпочтительным. Президент заявил об этом в среду в беседе с журналистами.

"Это не является предпочтительным вариантом, но мы посмотрим, что произойдет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос репортера.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми странами, которые ведут дела с Пхеньяном.