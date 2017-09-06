США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

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ТАСС, 6 сентября. США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции СБ ООН.
Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.
Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Однако позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Совет Безопасности сможет за неделю согласовать и принять резолюцию.
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.
Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло в понедельник.