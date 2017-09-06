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США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

Международная панорама
6 сентября, 21:44 дата обновления: 6 сентября, 22:27 UTC+3

Вашингтон также намерен помешать экспорту северокорейского текстиля

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Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ТАСС, 6 сентября. США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции СБ ООН.

Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

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Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Однако позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Совет Безопасности сможет за неделю согласовать и принять резолюцию.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло в понедельник.

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Персоны
Ким Чен Ын Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США КНДР Япония Франция Великобритания Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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