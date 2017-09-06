Белый дом: США будут реагировать на кибератаки реальными мерами

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США будут реагировать на кибератаки принятием реальных, а не виртуальных мер. Такую позицию высказал в среду помощник президента Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт.

"Кибератака - не самый эффективный сдерживающий фактор для противников [США]. Если их поведение становится все более неприемлемым, я считаю, что мы должны нанести удар в реальном, а не виртуальном мире", - отметил он, выступая в Вашингтоне.

По словам помощника главы государства, сдерживающие действия будут "соразмерны с затратами", а также осуществлены так, чтобы не "создавать долгосрочного эскалационного положения". Он подчеркнул, что кибернападение со стороны США может быть контрпродуктивным.

"Очень мало оснований полагать, что кибератака будет иметь какое-либо сдерживающее воздействие на киберпротивников. Фактически, она вынудит их поспешить и повысить навыки хакеров и улучшить систему защиты", - сказал Боссерт.

Он также указал, что некоторые противники США продолжат свои "враждебные действия" независимо от шагов, которые предпринимают Соединенные Штаты. "Мы надеемся наказывать их так, чтобы изменить их поведение... Мы видим, какую проблему представляет оказание давления на венесуэльского диктатора [Николаса Мадуро] или северокорейский режим [лидера Ким Чен Ына]", - пояснил помощник президента.

Он отметил, что Соединенным Штатам нужно учиться у специалистов Великобритании и Израиля по кибербезопасности.