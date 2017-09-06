Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: США будут реагировать на кибератаки реальными мерами

Международная панорама
6 сентября, 22:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Помощник президента Дональда Трампа Том Боссерт заявил, что в этом отношении Соединенные Штаты обратят внимание на опыт Великобритании и Израиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США будут реагировать на кибератаки принятием реальных, а не виртуальных мер. Такую позицию высказал в среду помощник президента Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт.

"Кибератака - не самый эффективный сдерживающий фактор для противников [США]. Если их поведение становится все более неприемлемым, я считаю, что мы должны нанести удар в реальном, а не виртуальном мире", - отметил он, выступая в Вашингтоне.

По словам помощника главы государства, сдерживающие действия будут "соразмерны с затратами", а также осуществлены так, чтобы не "создавать долгосрочного эскалационного положения". Он подчеркнул, что кибернападение со стороны США может быть контрпродуктивным.

"Очень мало оснований полагать, что кибератака будет иметь какое-либо сдерживающее воздействие на киберпротивников. Фактически, она вынудит их поспешить и повысить навыки хакеров и улучшить систему защиты", - сказал Боссерт.

Он также указал, что некоторые противники США продолжат свои "враждебные действия" независимо от шагов, которые предпринимают Соединенные Штаты. "Мы надеемся наказывать их так, чтобы изменить их поведение... Мы видим, какую проблему представляет оказание давления на венесуэльского диктатора [Николаса Мадуро] или северокорейский режим [лидера Ким Чен Ына]", - пояснил помощник президента.

Он отметил, что Соединенным Штатам нужно учиться у специалистов Великобритании и Израиля по кибербезопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Страны
США КНДР Израиль Венесуэла Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в России
2
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
3
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
4
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
5
Студент РУДН умер во время игры в футбол в Москве
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама