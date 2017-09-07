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WSJ: экс-помощница Обамы дала показания по поводу расследования по РФ в Конгрессе США

Международная панорама
7 сентября, 1:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

По сведениям издания, законодателей интересовало участие Сюзан Райс в раскрытии имен сотрудников переходного штаба Трампа, которых прослушивало ФБР

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сюзан Райс выступила в среду в Конгрессе в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, встреча с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей прошла за закрытыми дверьми, ее детали неизвестны. По сведениям газеты, законодателей, в частности, интересовало участие Райс в раскрытии имен сотрудников переходного штаба нынешнего главы государства Дональда Трампа, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР.

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Как заявила изданию представитель Райс Эрин Пелтон, экс-помощница Обамы "по-прежнему полностью поддерживает усилия обеих партий по установлению масштабов вопиющих попыток России вмешаться в выборы 2016 года в нарушение основополагающих принципов американской демократии". Подробностей встречи с конгрессменами она не привела.

В марте этого года занимавший в то время пост председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в соответствии с законом о прослушиваниях в интересах внешней разведки.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США, что привело к ряду утечек в СМИ. Республиканцы в Конгрессе обвиняют Райс в том, что именно она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников штаба Трампа, которых прослушивало ФБР.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что сын хозяина Белого дома Дональд Трамп - младший в четверг даст в Сенате показания в рамках расследования, направленного на выявление сговора между советниками президента и представителями РФ. Сам американский лидер и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти США.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
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