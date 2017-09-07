FAZ: в Киеве раскритиковали предложение МИД ФРГ отменить санкции против РФ

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подвергся резкой критике со стороны официального Киева из-за предложения отменить санкции против России по мере установления перемирия в Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Об этом в среду сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Такие сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем", - заявил газете глава украинского МИД Павел Климкин.

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью изданию назвал идею, которую выдвинул Габриэль, "безответственной". При этом украинский чиновник сравнил ситуацию с политикой умиротворения, которую в конце 30-х годов прошлого века ряд стран Европы вели в отношении нацисткой Германии.

Во вторник на фоне инициативы президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе Габриэль выступил за отмену санкций против России по мере установления перемирия в регионе и отвода тяжелых вооружений. "Нет смысла ждать того, что, только когда оно [минское соглашение] будет выполнено, мы снимем санкции, - отметил он. - Давайте по крайней мере добьемся перемирия и отвода тяжелых вооружений и затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины". Как считает глава МИД, это могло бы стать исходным пунктом для проведения новой политики разрядки в отношении России.