Вице-президент ЮАР заявил, что в республике нет места для расистов и мракобесов

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая в среду в парламенте, призвал граждан страны активнее бороться с проявлениями расизма и порождаемого им насилия. Одновременно, он признал, что состояние межрасовых отношений в стране остается сложным.

"Южная Африка принадлежит всем, кто в ней живет", - заявил вице-президент, отвечая на вопрос одного из депутатов о позиции правительства по поводу участившихся случаев расово мотивированной агрессии, однако тут же добавил, что "расистам, мракобесам и агрессорам нет места на наших улицах". Говоря об общем состоянии межрасовых отношений в стране, Рамапоса заметил, что измерить социальное единство очень тяжело, учитывая, что данные на этот счет зачастую бывают весьма неоднозначными.

"К примеру, доля людей, считающих, что межрасовые отношения улучшаются, сократилась с около 70% в 2000 году до нынешних 37%, зафиксированных в 2015 году. В 2000 году около 85% населения были уверены в благополучном будущем для всех расовых групп, в 2015 году их доля сократилась до 65%", - пояснил он, заметив при этом, что за последние годы правительству удалось достичь прогресса в выравнивании социального неравенства и обеспечении экономически ущемленного черного большинства жильем, доступом к образованию и медицине.

Кампаний в социальных сетях - недостаточно

После ликвидации в 1994 году режима апартеида, дискриминировавшего все небелое население ЮАР, благодаря нобелевскому лауреатау архиепископу Десмонду Туту за страной закрепилось неофициальное название "радужной нации", подчеркивающее позитивный образ демократической страны, состоящей из множества расовых, этнических и конфессиональных общин. 23 года спустя после формального устранения расовых барьеров, социально-экономические последствия апартеида все еще полностью не преодолены. Белое меньшинство сейчас составляет всего восемь процентов 56-миллионного населения ЮАР, но получает доходы в пять раз больше чернокожих африканцев.

Вдобавок к этому общество периодически сотрясают скандалы, связанные с непростыми отношениями между представителями различных расовых групп. Последними такими инцидентами, получившими общественный резонанс, стали снятая на видео вспышка агрессии белого мужчины против черной женщины с детьми в одном из семейных ресторанов Йоханнесбурга в марте этого города, а также избиение шестью белыми мужчинами африканской пары, случившееся в августе в пригороде столицы Претории Монтана.

Говоря о подобных проявлениях расовой нетерпимости, Рамапоса отметил, что при всех их однозначной уродливости, шок и единодушное осуждение, с которым граждане реагируют на подобные выходки и преступления, подчеркивает укорененность в национальном сознании южноафриканцев основных ценностей, прописанных в конституции страны. "Конституция заложила основу для новой южноафриканской идентичности, благодаря которой граждане ощутили себя единой общностью. Наша задача, как граждан, так и социальных институтов и государства, укреплять эту идентичность и поддерживать единство", - подчеркнул вице-президент.

Рамапоса также призвал граждан противостоять расизму не только путем общественных кампаний в социальных сетях, но привлекать к ответственности правонарушителей, используя все имеющиеся для этого правовые механизмы. "Мы должны работать над созданием инклюзивного толерантного общества, но те, кто упорно отказывается быть частью этого общества, должны отвечать за свои поступки перед законом", - заявил он.