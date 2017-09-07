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Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

Международная панорама
7 сентября, 4:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Документ отправится на подписание к Дональду Трампу, если ООН не введет в отношении КНДР дополнительные санкции

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду журналистам, что у него готов проект президентского указа о прекращении торговли между США и теми, кто также является экономическим партнером КНДР.

"Ситуация с Северной Кореей неприемлема. Очевидно, что сейчас все внимание обращено на ООН, которая [должна будет] ввести дополнительные санкции", - сказал министр.

"Если мы так и не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я отметил на прошлых выходных, у меня есть исполнительный указ, который готов лечь на стол президента. Он позволит прекратить торговлю и ввести санкции в отношении любого, кто ведет торговлю с Северной Кореей", - продолжил глава ведомства. По его словам, президент Дональд Трамп рассмотрит этот вопрос тогда, когда придет время.

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Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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