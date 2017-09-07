Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду журналистам, что у него готов проект президентского указа о прекращении торговли между США и теми, кто также является экономическим партнером КНДР.
"Ситуация с Северной Кореей неприемлема. Очевидно, что сейчас все внимание обращено на ООН, которая [должна будет] ввести дополнительные санкции", - сказал министр.
"Если мы так и не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я отметил на прошлых выходных, у меня есть исполнительный указ, который готов лечь на стол президента. Он позволит прекратить торговлю и ввести санкции в отношении любого, кто ведет торговлю с Северной Кореей", - продолжил глава ведомства. По его словам, президент Дональд Трамп рассмотрит этот вопрос тогда, когда придет время.