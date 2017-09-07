Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны

ТАСС, 7 сентября. Израиль нанес в четверг утром удар по заводу в районе города Масьяф провинции Хама в центральной Сирии. Это стало первой атакой еврейского государства по сирийской территории после установления перемирия на юге страны, сообщает израильская газета Haaretz.

По ее данным, атаке подверглись исследовательский центр и предприятие, якобы связанные с разработкой химического оружия. Объекты находятся под контролем президента страны Башара Асада, утверждает издание. Не уточняется, каким оружием был нанесен удар и к каким последствиям он привел.

До установления перемирия Израиль многократно атаковал цели в Сирии в ответ на обстрел своей территории в районе Голанских высот. Только с 24 июня по 2 июля этого года подобные атаки проводились пять раз. Еврейское государство наносило удары и по конвоям с оружием для ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Сирии. Однако после 7 июля эти атаки прекратились.