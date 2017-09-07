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СМИ: Мьянма не примет назад беженцев рохинджа без доказательств их гражданства

Международная панорама
7 сентября, 8:04 UTC+3 ТАСС

Официальный Нейпьидо не признает мусульман представителей народности рохинджа своими гражданами, считая их бенгальцами, незаконно проникшими на территорию республики

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ТАСС, 7 сентября. Власти Мьянмы не позволят вернуться назад в страну беженцам рохинджа, которые не смогут подтвердить свое гражданство. Об этом в четверг сообщила газета Myanmar Times со ссылкой на госсоветника по вопросам национальной безопасности республики Тхаунга Туна.

"Граждане должны иметь доказательства того, сколько лет они проживают в Мьянме, только тогда они смогут вернуться. Если они не могут их предоставить, то они не граждане Мьянмы", - сообщил Тун.

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Из-за вспышки насилия на территории западного штата Ракхайн в соседний Бангладеш за последние две недели бежали по меньшей мере 146 тыс. человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные наблюдателей ООН. В тоже время общее количество беженцев с территории Мьянмы в Бангладеш достигло 223 тыс. с октября прошлого года, когда в регионе также была зафиксирована вспышка насилия. Тогда исламистские боевики совершили ряд нападений на позиции силовиков в Ракхайне, что привело к военной операции в регионе.

Официальный Нейпьидо не признает мусульман представителей народности рохинджа своими гражданами, считая их бенгальцами, незаконно проникшими на территорию республики, несмотря на то, что многие из них живут в Ракхайне поколениями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил во вторник глубокую обеспокоенность ситуацией в штате Ракхайн, призвав власти страны решить проблему правового статуса проживающих там мусульман народности рохинджа. На пресс- конференции в штаб-квартире ООН Гутерриш сообщил, что написал письмо в Совет Безопасности, предложив меры, которые позволят урегулировать кризис в штате Ракхайн.

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