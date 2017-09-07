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Китай сделал серьезное представление послу Южной Кореи за размещение установок ПРО THAAD

Международная панорама
7 сентября, 11:13 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, сентября. /ТАСС

Представитель МИД КНР напомнил, что Сеул и Вашингтон "должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения их национальной безопасности"

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ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайские власти выражают крайнее недовольство размещением еще четырех установок мобильных комплексов ПРО THAAD в Республике Корея, в связи с чем южнокорейской дипломатической миссии в КНР было сделано серьезное представление. Об этом в четверг на регулярном брифинге сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

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"Я в очередной раз повторяю: КНР против размещения THAAD в Республике Корея - эта позиция четкая и однозначная, - отметил дипломат. - Хотел бы еще раз напомнить, что Сеул и Вашингтон должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения их национальной безопасности, прекратить размещение на своей территории американских комплексов ПРО. Китай уже сделал по этому поводу серьезное представление южнокорейской стороне", - отметил дипломат.

Ранее Министерство национальной обороны Республики Кореи сообщило о размещении еще четырех пусковых установок противоракетного комплекса США THAAD на юге Корейского полуострова.

Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Предлогом для установки системы в на юге Корейского полуострова стала "военная угроза со стороны КНДР".

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