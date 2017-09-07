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МИД: Китай не нарушает резолюции СБ ООН, обучая в технических вузах студентов из КНДР

Международная панорама
7 сентября, 11:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, сентября. /ТАСС

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что "несколько университетов Китая" продолжают обучать студентов из КНДР по "специальностям в области механики"

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ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, когда речь идет об обучении северокорейских студентов по техническим специальностям в вузах КНР. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

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"Пекин четко придерживается резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР", - отметил дипломат.

Гэн Шуан подчеркнул, что КНР не нарушала международных норм, продолжая обучать студентов КНДР по техническим специальностям.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что "несколько университетов Китая" продолжают обучать студентов из КНДР по "специальностям в области механики".

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна в частности осудил Китай, Республика Корея и США в свою очередь не исключили возможности военного ответа. Министерство иностранных дел России призвало все заинтересованные стороны немедленно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.

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