Порошенко не исключил, что инициирует референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности проведения референдума относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

"Большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО. Я не исключаю, что в положенное время я инициирую соответствующий референдум [о вступлении Украины в НАТО], чтобы продемонстрировать волю украинского народа всем - и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и, кстати, всем украинским политикам", - заявил он, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны в Верховной раде.

Значительную часть своего выступления президент посвятил обвинениям России в угрозах не только безопасности Украины, но и все Европы. В качестве доказательства своих слов он сослался на предстоящие российско-белорусские стратегические учения вооруженных сил. По его мнению, они носят беспрецедентные масштабы, что можно рассматривать как "подготовку к большой войне с Западом". В этой связи Петр Порошенко процитировал слова американского сенатора Джона Маккейна о том, что Россия якобы представляет большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). "У тех нет военных возможностей, технологий и стремление править миром. В России это есть", - считает президент Украины.

Поэтому, по его словам, внеблоковый статус более не является гарантией безопасности Украины, и страна должна быть членом НАТО. Он отметил, что украинская армия уже постепенно переходит на стандарты альянса и выразил надежду, что переговоры с "западными партнерами о поставках летального оружия завершаться успешно".