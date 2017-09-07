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Порошенко призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года

Международная панорама
7 сентября, 11:27 UTC+3 КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Таким образом, неприкосновенности могут лишиться депутаты нового созыва Верховной рады

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Депутатскую неприкосновенность на Украине необходимо отменить с 1 января 2020 года. С таким призывом выступил президент страны Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Призываю внести, наконец-то, изменения в конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением в действие с 1 января 2020 года для депутатов уже новой Верховной рады. Возможно, это будет эффективнее", - сказал он.

В 2015 году в парламент был внесен проект закона, которым Порошенко предложил отменить неприкосновенность народных депутатов и судей. При этом в конституции должна остаться норма о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. 5 февраля 2015 года Рада поддержала направление этого законопроекта в Конституционный суд, который летом того же года предоставил позитивный вывод, но с рядом замечаний. После этого законопроект больше не рассматривался.

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