Председатель Военного комитета НАТО и глава Генштаба ВС РФ проведут встречу в Баку

ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проведут в четверг встречу в Баку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

"Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов встретятся сегодня, 7 сентября, в Баку", - говорится в заявлении.

Отмечается, что данная встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел 3 марта 2017 года. Состоявшийся тогда по инициативе натовской стороны телефонный разговор стал первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. 16 февраля этого года в Баку также состоялась встреча Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

В пресс-службе минобороны Азербайджана ТАСС сообщили, что пока не располагают какой-либо официальной информацией о запланированной встрече. "Какой-либо официальной информации о такой встрече пока нет", - отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Денис Апашкин также сообщил корреспонденту ТАСС по телефону, что не располагает какой-либо информацией о встрече председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба ВС РФ.