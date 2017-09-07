Председатель Военного комитета НАТО и глава Генштаба ВС РФ проведут встречу в Баку

Свидетель: Улюкаев лично уложил портфель с $2 млн в багажник машиныПроисшествия 7 сентября, 12:25
Тарпищев: американские полуфиналы в женском US Open не говорят о гегемонии США в теннисеСпорт 7 сентября, 12:24
Порядка 350 лучших научных работ будут представлены в Нижнем НовгородеНовости партнеров 7 сентября, 12:22
Проекты транспортного перехода на Сахалин. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 12:22
Роскосмос создаст на Восточном инфраструктуру для запуска межпланетных кораблейКосмос 7 сентября, 12:15
Эксперт: мощная вспышка на Солнце может вызвать "багровое" полярное сияние на УралеНаука 7 сентября, 12:11
Крэйвен: отстранение российских паралимпийцев не испортило отношения между МОК и МПКСпорт 7 сентября, 12:08
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереальноМеждународная панорама 7 сентября, 12:03
Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынокПотребительский рынок 7 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проведут в четверг встречу в Баку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.
"Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов встретятся сегодня, 7 сентября, в Баку", - говорится в заявлении.
Отмечается, что данная встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел 3 марта 2017 года. Состоявшийся тогда по инициативе натовской стороны телефонный разговор стал первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. 16 февраля этого года в Баку также состоялась встреча Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.
В пресс-службе минобороны Азербайджана ТАСС сообщили, что пока не располагают какой-либо официальной информацией о запланированной встрече. "Какой-либо официальной информации о такой встрече пока нет", - отметили в пресс-службе.
Пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Денис Апашкин также сообщил корреспонденту ТАСС по телефону, что не располагает какой-либо информацией о встрече председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба ВС РФ.