Порошенко объявил о планах ограничить поставки книг из РФ и бороться с соцсетями

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил о планах ввести в стране контроль за книгоизданием, в частности, ограничить поставки литературы из России, и сократить влияние российских соцсетей.
"Упорядочим и контроль над книгами, ибо на Украину поступает поток украинофобской писанины", - сообщил он, выступая в четверг в Верховной раде. По его словам, "такое решение - неплохой стимул для отечественного книгоиздателя, который сможет удовлетворить потребности читателей".
Порошенко отметил, что в "борьбе с российской пропагандой" уже есть результаты. По его словам, "пропагандистские сайты" уже выпали из десятки наиболее посещаемых ресурсов на Украине. "Но вот российские соцсети, к сожалению, остаются еще важным ресурсов в необъявленной войне Украине, - заявил он. - Поэтому будем и дальше следить и уменьшать их присутствие".
Президент Украины в мая этого года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете на территории страны социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Mail.Ru", "Яндекс" и их сервисов. Провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.
Решение украинского руководства о санкциях вызвало резкое недовольство как внутри страны, так и за рубежом. Пользователи соцсетей подали около 60 петиций в различные инстанции, добиваясь отмены запрета. На днях Верховный суд Украины открыл дело по иску к президенту Петру Порошенко с требованием признать частично незаконным и отменить его указ о запрете российских социальных сетей.