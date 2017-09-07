Порошенко выступил против избрания президента парламентом

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко отверг возможность превращения Украины в парламентскую республику и передачу парламенту функций по избранию главы государства.

"Я никогда не соглашусь с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Акцентирую, что объем полномочий главы государства в то же время должен быть достаточным для исполнения функций главнокомандующего", - сказал он в четверг, обращаясь к украинскому парламенту.