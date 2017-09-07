Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО США

В четверг на территории Республики Корея (РК) были полностью развернуты элементы американской системы ПРО THAAD. Подвижные пусковые установки THAAD, хранившиеся на одном из складов американского контингента в РК, переведены на новую военную базу к югу от Сеула. ТАСС – о том, что из себя представляет THAAD, почему решение о развертывании было принято сейчас и как на это отреагировали граждане республики.

Сложное, но неизбежное

Информационное агентство Yonhap приводит заявление премьер-министра РК Ли Нак Ёна о том, что размещение THAAD в республике стало "сложным, но неизбежным решением государства, которое обязано стоять на страже национальной безопасности и защищать жизни и безопасность людей".

Заявление премьер-министра прозвучало через четыре дня после того, как КНДР провела шестое по счету подземное ядерное испытание. Как утверждают в Пхеньяне, на сей раз была испытан водородный заряд, который может быть установлен на межконтинетальную баллистическую ракету (МКБР). Указ об испытании был подписан лично лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В начале своего президентства Мун Чжэ Ин был готов идти на прямой контакт с Пхеньяном. Во многом это объясняется тем, что его родители бежали из КНДР во время Корейской войны. Поэтому отношение Муна к Пхеньяну было весьма миролюбивым.

В июне он приостановил размещение систем THAAD до окончания проведения полноценной экологической экспертизы. Тогда представитель администрации Мун Чжэ Ина заявил, что Сеул не будет спешить с развертыванием американской противоракетной системы.

Однако после того, как в КНДР испытали водородную бомбу, позиция президента изменилась. В частности, в интервью ТАСС он заявил, что "сейчас не время для диалога с Северной Кореей".

Спасите дыни

Не все граждане республики позитивно восприняли развертывание системы THAAD.

Еще в сентябре 2016 года американцы и южнокорейцы объявили, что разместят систему в уезде Сонджу в 300 км от Сеула – вне зоны досягаемости артиллерии КНДР. Это не понравилось местным жителям: они не хотели жить по соседству с установкой, от которой исходит мощное электромагнитное излучение. К тому же, излучение могло губительно сказаться на урожае дынь, которыми славится Сонджу.

Поэтому было решено перенести установки и радар на территорию кантри-клуба (если точнее, на поле для гольфа).

А после объявления о том, что 7 сентября комплекс будет полностью развернут, в Сонджу начался митинг. В считанные часы он перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадало 38 человек, включая шестерых правоохранителей.

Развернуть Жители и члены гражданских и религиозных групп пытаются заблокировать транспорт, перевозящий ПРО THAAD в Сонджу © EPA-EFE/JUNG UI-CHEL Жители и члены гражданских и религиозных групп пытаются заблокировать транспорт, перевозящий ПРО THAAD в Сонджу © EPA-EFE/JUNG UI-CHEL

THAAD

Американская компания Lockheed Martin называет свое детище "одной из самых продвинутых систем противоракетной обороны в мире" и заявляет, что во время испытаний системы с 2005 года ни разу не заканчивались неудачей.

THAAD была разработана для перехвата головных частей баллистических ракет малой и средней дальности на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Впервые поступила на вооружение армии США в 2008 году. Ее тактико-технические характеристики засекречены, но по оценкам экспертов, она способна сбивать цели на высоте до 150 км и на удалении в 200 км.

Система THAAD состоит из следующих компонентов:

шесть подвижных пусковых установок (ПУ) на базе восьмиколесной автоплатформы Oshkosh M1120 HEMTT LHS;

8 противоракет на каждую ПУ (всего 48);

переносной обзорный радиолокационный комплекс AN/TPY-2;

модуль управления огнем и связи TFCC.

Система находилась исключительно на вооружении США, но в январе 2017 года появились сообщения о том, что второй страной-эксплуатантом стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Вашингтон, в свою очередь, уже отправил THAAD на остров Гуам и в РК, а также планирует развернуть комплекс в Японии в следующем году.

Развернуть Система ПРО THAAD на поле для гольфа в Сонджу, 6 сентября 2017 года © Choo Sang-chul/Newsis via AP Система ПРО THAAD на поле для гольфа в Сонджу, 6 сентября 2017 года © Choo Sang-chul/Newsis via AP

Москва и Пекин против

Россия и Китай неоднократно выступали против размещения американской системы ПРО в РК.

Так, в начале недели заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве придется принять участие в создании контрбалансов развертыванию американских ракетных комплексов.

"Системы заатмосферного перехвата головных частей на восходящей траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, легко встраиваются в системы ПРО большей дальности и мощности, и все это становится элементами американской интегрированной системы ПРО," - пояснил заместитель министра.

Эту угрозу видят и в Пекине. По словам официального представителя МИДа Китая Гэн Шуана, Сеул и Вашингтон "должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения их национальной безопасности". Он также добавил, что послу РК в Китае было сделано "серьезное представление".

Александр Мосесов