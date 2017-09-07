Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО США

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В четверг на территории Республики Корея (РК) были полностью развернуты элементы американской системы ПРО THAAD. Подвижные пусковые установки THAAD, хранившиеся на одном из складов американского контингента в РК, переведены на новую военную базу к югу от Сеула. ТАСС – о том, что из себя представляет THAAD, почему решение о развертывании было принято сейчас и как на это отреагировали граждане республики.
Информационное агентство Yonhap приводит заявление премьер-министра РК Ли Нак Ёна о том, что размещение THAAD в республике стало "сложным, но неизбежным решением государства, которое обязано стоять на страже национальной безопасности и защищать жизни и безопасность людей".
Заявление премьер-министра прозвучало через четыре дня после того, как КНДР провела шестое по счету подземное ядерное испытание. Как утверждают в Пхеньяне, на сей раз была испытан водородный заряд, который может быть установлен на межконтинетальную баллистическую ракету (МКБР). Указ об испытании был подписан лично лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В начале своего президентства Мун Чжэ Ин был готов идти на прямой контакт с Пхеньяном. Во многом это объясняется тем, что его родители бежали из КНДР во время Корейской войны. Поэтому отношение Муна к Пхеньяну было весьма миролюбивым.
В июне он приостановил размещение систем THAAD до окончания проведения полноценной экологической экспертизы. Тогда представитель администрации Мун Чжэ Ина заявил, что Сеул не будет спешить с развертыванием американской противоракетной системы.
Однако после того, как в КНДР испытали водородную бомбу, позиция президента изменилась. В частности, в интервью ТАСС он заявил, что "сейчас не время для диалога с Северной Кореей".
Не все граждане республики позитивно восприняли развертывание системы THAAD.
Еще в сентябре 2016 года американцы и южнокорейцы объявили, что разместят систему в уезде Сонджу в 300 км от Сеула – вне зоны досягаемости артиллерии КНДР. Это не понравилось местным жителям: они не хотели жить по соседству с установкой, от которой исходит мощное электромагнитное излучение. К тому же, излучение могло губительно сказаться на урожае дынь, которыми славится Сонджу.
Поэтому было решено перенести установки и радар на территорию кантри-клуба (если точнее, на поле для гольфа).
А после объявления о том, что 7 сентября комплекс будет полностью развернут, в Сонджу начался митинг. В считанные часы он перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадало 38 человек, включая шестерых правоохранителей.
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Американская компания Lockheed Martin называет свое детище "одной из самых продвинутых систем противоракетной обороны в мире" и заявляет, что во время испытаний системы с 2005 года ни разу не заканчивались неудачей.
THAAD была разработана для перехвата головных частей баллистических ракет малой и средней дальности на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Впервые поступила на вооружение армии США в 2008 году. Ее тактико-технические характеристики засекречены, но по оценкам экспертов, она способна сбивать цели на высоте до 150 км и на удалении в 200 км.
Система THAAD состоит из следующих компонентов:
Система находилась исключительно на вооружении США, но в январе 2017 года появились сообщения о том, что второй страной-эксплуатантом стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Вашингтон, в свою очередь, уже отправил THAAD на остров Гуам и в РК, а также планирует развернуть комплекс в Японии в следующем году.
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Россия и Китай неоднократно выступали против размещения американской системы ПРО в РК.
Так, в начале недели заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве придется принять участие в создании контрбалансов развертыванию американских ракетных комплексов.
"Системы заатмосферного перехвата головных частей на восходящей траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, легко встраиваются в системы ПРО большей дальности и мощности, и все это становится элементами американской интегрированной системы ПРО," - пояснил заместитель министра.
Эту угрозу видят и в Пекине. По словам официального представителя МИДа Китая Гэн Шуана, Сеул и Вашингтон "должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения их национальной безопасности". Он также добавил, что послу РК в Китае было сделано "серьезное представление".
Александр Мосесов