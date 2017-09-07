Додон распорядился проверить отправку военных на учения НАТО

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон распорядился провести проверку в воинских частях и расследовать сообщение минобороны, что военные отправились на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident вопреки его запрету. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь главы Молдавии Ион Чебан.

"Президент распорядился провести проверку в воинских частях, расследовать ситуацию, проверить присутствие военных. Впоследствии будет принято решение в соответствии с законом. Наказанием для ответственных военнослужащих может стать понижение в должности или лишение звания, другие санкции", - отметил Чебан. По его словам, постановление правительства об отправке молдавского контингента на учения НАТО, ранее приостановленное указом президента, было опубликовано поздно ночью.

"Решение правительства было приостановлено указом президента сразу после его публикации. К сожалению, мы были вынуждены это сделать также посреди ночи. Указ главы государства остается в силе до окончательного решения Конституционного суда", - заявил Чебан. Он подчеркнул, что отправка молдавских военных на учения НАТО противоречит конституции и другим законам Молдавии.

В среду министерство обороны Молдавии распространило сообщение, в котором говорится, что "контингент из 57 военнослужащих участвует в период с 7 по 23 сентября в учениях Rapid Trident, которые пройдут в международном центре по поддержанию мира Яровир".