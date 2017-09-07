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Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально

Международная панорама
7 сентября, 12:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Президент Украины при этом надеется на создание таких условий, при которых Крым станет "неподъемной тяжестью" для РФ, и намерен использовать для этого международные суды, ООН и ЮНЕСКО

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нереальным возвращение Крыма силовым путем, но надеется на создание таких международных условий, при которых Крым станет "неподъемной тяжестью" для России.

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"Можем ли мы отбить Крым силой? Реалистично ли это? Нет", - сказал он в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной раде. "Уйдет ли Россия оттуда сама? Нет", - признал он.

"Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемной тяжестью. И мы все делаем для этого, используя международные суды, ООН, ЮНЕСКО ", - заявил Порошенко.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, по результатам которого за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

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