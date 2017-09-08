"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон

Во вторник, 12 сентября, в продажу выходит книга Хиллари Клинтон "Что произошло" — 512 страниц откровений о том, почему кандидатка от Демократической партии не смогла победить в президентской кампании 2016 года. ТАСС приводит самые интересные отрывки из книги — о поведении Трампа во время дебатов, "российском вмешательстве" и о том, почему во всем виноват Берни Сандерс.

Цель книги — объяснить, что пошло не так

У меня нет всех ответов, и эта книга не станет исчерпывающим отчетом о гонке 2016 года. Это моя история, и я всего лишь хочу приподнять завесу тайны над событиями — головокружительными, веселыми, поучительными, приводящими в ярость и просто сбивающими с толку.

Обложка книги Хиллари Клинтон "Что произошло" © Simon & Schuster via AP

Писать это было нелегко, поскольку все то время, что я была кандидаткой в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней.

В этой книге я пишу о тех моментах в кампании, к которым хотела бы вернуться и переиграть заново. Если бы русские могли взломать мое подсознание, они увидели бы длинный список. Я также описываю некоторые эпизоды, которые хотела бы запомнить навсегда. К примеру, когда моя маленькая внучка ворвалась в комнату, где я репетировала речь к Съезду (Демократической партии США). И каково было спустя несколько часов подняться на сцену и зачитать эту речь, будучи первой женщиной, номинированной на пост президента Соединенных Штатов от крупной политической партии.

(Цитата по NBC)

Трамп вел себя как "отморозок" во время дебатов

"Это ненормально", — думала я. Шли вторые президентские дебаты, и Трамп маячил позади меня. Двумя днями ранее мир услышал его бахвальства о том, как он приставал к женщинам. Теперь мы стояли на маленькой сцене, и куда бы я не пошла, он плотно следовал за мной, пялился на меня, корчил гримасы. Это приносило невероятное неудобство. Он в прямом смысле слова дышал мне в спину. Я чувствовала, как мурашки бежали по телу.

Это был один из тех моментов, когда хочется нажать на паузу и спросить всех зрителей: "А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: "Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад".

Я предпочла первый вариант — сохранила спокойствие. Меня научил жизненный опыт общения с непростыми мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон. Однако в микрофон я вцепилась с удвоенной силой…

Интересно, стоило ли мне пойти по второму пути? Из этого получилось бы более удачное шоу. Возможно, я слишком хорошо усвоила урок о том, как держать себя в руках. Прикусив язык, впившись ногтями в сжатый кулак, все это время улыбаясь, в твердом намерении показать миру спокойное лицо.

(Цитата по NBC)

Берни Сандерс ставил палки в колеса

На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность. Если бы я указывала, что его задумки неосуществимы, что из-за них неизбежно увеличится налогообложение семей из среднего класса или что они не более чем несбыточная мечта — все это только подкрепило бы его аргумент о том, что я не являюсь настоящим прогрессистом. Моя команда постоянно напоминала мне, что мы не хотим потерять сторонников Берни. Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни, как только возможно. Я чувствовала себя как в оковах.

Кто такой Берни Сандерс © AP Photo/Mike Groll Берни Сандерс — сенатор от штата Вермонт, который в 2016 году был главным соперником Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Политик называет себя демократическим социалистом и выступает за радикальное расширение социальных программ в США. Во время выборов 2016 года он стал главным кумиром американских прогрессистов и молодежи. Сандерс критиковал Хиллари за то, что она меняла свои взгляды в зависимости от политической конъюнктуры, получала пожертвования от корпораций и недостаточно заботилась о простых американцах.

Поскольку мы соглашались по многим вещам, Берни не мог приводить аргументы против моей кандидатуры, когда это касалось вопросов политики. Поэтому ему пришлось перейти на инсинуации и подвергать сомнению мою персону. Некоторые из его последователей — так называемые братаны Берни — принялись преследовать моих сторонников в интернете. Ситуация была нелицеприятной и более, чем слегка сексистской. Когда во время дебатов я в конце концов потребовала от Берни назвать хотя бы один случай, когда я меняла свою точку зрения или голос [в Сенате] из-за денежных пожертвований, он не смог сказать ни слова. Несмотря на это, его выпады нанесли серьезный удар, который усложнил процесс консолидации прогрессистов на выборах и проложил путь к кампании Трампа "Лживая Хиллари".

Не знаю, беспокоило это Берни или нет. Он совершенно точно разделял мой страх по поводу президентства Дональда Трампа, и я отдаю ему должное за то, что он выступил на моей стороне во время выборов. Но он не демократ, и это не клевета — он сам об этом заявляет. Он вступил в гонку не для того, чтобы кандидат от демократов мог завоевать Белый дом. Он сделал это, чтобы подорвать Демократическую партию.

(Цитата по CNN)

"Русские" вмешались в выборы, сделав из Трампа свою "куклу"

Больше всего я мечтала показать Путину, что его попытки вмешаться в наши выборы и привести к власти дружелюбную куклу провалились. Я уверена, что сейчас он наслаждается тем, что произошло вместо этого. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Я никогда не представляла, что у него (Путина — прим. ТАСС) хватит смелости запустить скрытую массированную атаку против нашей демократии прямо под нашими носами. И выйти при этом сухим из воды.

Иногда я задумываюсь, что случилось бы, если бы осенью 2016 года президент Обама выступил с телевизионным обращением к нации, предупреждая, что наша демократия находится под ударом. Быть может, больше американцев вовремя очнулись бы перед лицом угрозы. Мы никогда не узнаем.

Гендерный вопрос также сыграл свою роль

Что делает меня таким привлекательным объектом для нападок? Я спрашиваю это всерьез. И не нахожу ответа… Думаю, отчасти потому, что я женщина.

(Цитаты по CNN)

Президентская гонка проверила брак с Биллом Клинтоном на прочность

Во течение 2016 года я слышала это снова и снова: этот брак лишь на бумаге… Сейчас он на кухне читает это за моим плечом, пока собаки копошатся в ногах. Через минуту он пойдет реорганизовывать наш книжный шкаф в миллионный раз. Но я не против, поскольку он просто обожает это делать.

Были времена, когда я испытывала глубокую неуверенность в том, может ли и должен ли наш брак сохраниться. Но в те дни я задавала себе вопросы, которые значат для меня больше всего: люблю ли я его по-прежнему? Могу ли я продолжать находиться в этом браке, не изменившись до неузнаваемости от гнева, обиды или отдаленности? Каждый раз ответ был — "да".

Клинтон проводила классическую кампанию, Трамп устроил шоу

Думаю, справедливо будет сказать, что мы даже представить не могли, как быстро под нами зашатается земля. Я проводила традиционную президентскую кампанию с тщательно продуманной политической программой и кропотливо созданными коалициями. В это время Трамп устроил реалити-шоу, которое умело и безжалостно подпитывало гнев и негодование американцев.

Звонок Трампу после его победы дался нелегко

Вне всяких сомнений, это был один из самых странных моментов в моей жизни. Я поздравила Трампа и предложила ему все, что в моих силах, чтобы обеспечить мягкую передачу власти. Все было очень мило и на удивление обыденно — как будто звонишь соседу, чтобы сказать, что не сможешь прийти на его барбекю. К счастью, все прошло быстро. Я находилась в оцепенении. Это был абсолютный шок.

Клинтон винит в поражении только себя

Я возвращаюсь к своим собственным недостаткам и ошибкам, которые мы совершили. Я беру на себя ответственность за все. Вы можете винить статистику, месседж [кампании], все что угодно — но кандидатом была я. Это была моя кампания. И это были мои решения.

(Цитаты по Axios)

Артур Громов