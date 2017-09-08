"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон

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Во вторник, 12 сентября, в продажу выходит книга Хиллари Клинтон "Что произошло" — 512 страниц откровений о том, почему кандидатка от Демократической партии не смогла победить в президентской кампании 2016 года. ТАСС приводит самые интересные отрывки из книги — о поведении Трампа во время дебатов, "российском вмешательстве" и о том, почему во всем виноват Берни Сандерс.
У меня нет всех ответов, и эта книга не станет исчерпывающим отчетом о гонке 2016 года. Это моя история, и я всего лишь хочу приподнять завесу тайны над событиями — головокружительными, веселыми, поучительными, приводящими в ярость и просто сбивающими с толку.
Писать это было нелегко, поскольку все то время, что я была кандидаткой в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней.
В этой книге я пишу о тех моментах в кампании, к которым хотела бы вернуться и переиграть заново. Если бы русские могли взломать мое подсознание, они увидели бы длинный список. Я также описываю некоторые эпизоды, которые хотела бы запомнить навсегда. К примеру, когда моя маленькая внучка ворвалась в комнату, где я репетировала речь к Съезду (Демократической партии США). И каково было спустя несколько часов подняться на сцену и зачитать эту речь, будучи первой женщиной, номинированной на пост президента Соединенных Штатов от крупной политической партии.
(Цитата по NBC)
"Это ненормально", — думала я. Шли вторые президентские дебаты, и Трамп маячил позади меня. Двумя днями ранее мир услышал его бахвальства о том, как он приставал к женщинам. Теперь мы стояли на маленькой сцене, и куда бы я не пошла, он плотно следовал за мной, пялился на меня, корчил гримасы. Это приносило невероятное неудобство. Он в прямом смысле слова дышал мне в спину. Я чувствовала, как мурашки бежали по телу.
Это был один из тех моментов, когда хочется нажать на паузу и спросить всех зрителей: "А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: "Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад".
Я предпочла первый вариант — сохранила спокойствие. Меня научил жизненный опыт общения с непростыми мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон. Однако в микрофон я вцепилась с удвоенной силой…
Интересно, стоило ли мне пойти по второму пути? Из этого получилось бы более удачное шоу. Возможно, я слишком хорошо усвоила урок о том, как держать себя в руках. Прикусив язык, впившись ногтями в сжатый кулак, все это время улыбаясь, в твердом намерении показать миру спокойное лицо.
(Цитата по NBC)
На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность. Если бы я указывала, что его задумки неосуществимы, что из-за них неизбежно увеличится налогообложение семей из среднего класса или что они не более чем несбыточная мечта — все это только подкрепило бы его аргумент о том, что я не являюсь настоящим прогрессистом. Моя команда постоянно напоминала мне, что мы не хотим потерять сторонников Берни. Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни, как только возможно. Я чувствовала себя как в оковах.
Поскольку мы соглашались по многим вещам, Берни не мог приводить аргументы против моей кандидатуры, когда это касалось вопросов политики. Поэтому ему пришлось перейти на инсинуации и подвергать сомнению мою персону. Некоторые из его последователей — так называемые братаны Берни — принялись преследовать моих сторонников в интернете. Ситуация была нелицеприятной и более, чем слегка сексистской. Когда во время дебатов я в конце концов потребовала от Берни назвать хотя бы один случай, когда я меняла свою точку зрения или голос [в Сенате] из-за денежных пожертвований, он не смог сказать ни слова. Несмотря на это, его выпады нанесли серьезный удар, который усложнил процесс консолидации прогрессистов на выборах и проложил путь к кампании Трампа "Лживая Хиллари".
Не знаю, беспокоило это Берни или нет. Он совершенно точно разделял мой страх по поводу президентства Дональда Трампа, и я отдаю ему должное за то, что он выступил на моей стороне во время выборов. Но он не демократ, и это не клевета — он сам об этом заявляет. Он вступил в гонку не для того, чтобы кандидат от демократов мог завоевать Белый дом. Он сделал это, чтобы подорвать Демократическую партию.
(Цитата по CNN)
Больше всего я мечтала показать Путину, что его попытки вмешаться в наши выборы и привести к власти дружелюбную куклу провалились. Я уверена, что сейчас он наслаждается тем, что произошло вместо этого. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Я никогда не представляла, что у него (Путина — прим. ТАСС) хватит смелости запустить скрытую массированную атаку против нашей демократии прямо под нашими носами. И выйти при этом сухим из воды.
Иногда я задумываюсь, что случилось бы, если бы осенью 2016 года президент Обама выступил с телевизионным обращением к нации, предупреждая, что наша демократия находится под ударом. Быть может, больше американцев вовремя очнулись бы перед лицом угрозы. Мы никогда не узнаем.
Что делает меня таким привлекательным объектом для нападок? Я спрашиваю это всерьез. И не нахожу ответа… Думаю, отчасти потому, что я женщина.
(Цитаты по CNN)
Во течение 2016 года я слышала это снова и снова: этот брак лишь на бумаге… Сейчас он на кухне читает это за моим плечом, пока собаки копошатся в ногах. Через минуту он пойдет реорганизовывать наш книжный шкаф в миллионный раз. Но я не против, поскольку он просто обожает это делать.
Были времена, когда я испытывала глубокую неуверенность в том, может ли и должен ли наш брак сохраниться. Но в те дни я задавала себе вопросы, которые значат для меня больше всего: люблю ли я его по-прежнему? Могу ли я продолжать находиться в этом браке, не изменившись до неузнаваемости от гнева, обиды или отдаленности? Каждый раз ответ был — "да".
Думаю, справедливо будет сказать, что мы даже представить не могли, как быстро под нами зашатается земля. Я проводила традиционную президентскую кампанию с тщательно продуманной политической программой и кропотливо созданными коалициями. В это время Трамп устроил реалити-шоу, которое умело и безжалостно подпитывало гнев и негодование американцев.
Вне всяких сомнений, это был один из самых странных моментов в моей жизни. Я поздравила Трампа и предложила ему все, что в моих силах, чтобы обеспечить мягкую передачу власти. Все было очень мило и на удивление обыденно — как будто звонишь соседу, чтобы сказать, что не сможешь прийти на его барбекю. К счастью, все прошло быстро. Я находилась в оцепенении. Это был абсолютный шок.
Я возвращаюсь к своим собственным недостаткам и ошибкам, которые мы совершили. Я беру на себя ответственность за все. Вы можете винить статистику, месседж [кампании], все что угодно — но кандидатом была я. Это была моя кампания. И это были мои решения.
(Цитаты по Axios)
Артур Громов