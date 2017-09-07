В НАТО заявили о заинтересованности в открытых и более эффективных военных контактах с РФ

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. НАТО заинтересована в открытых и более эффективных военных контактах с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил военный представитель Североатлантического альянса в преддверии встречи в Баку председателя Военного комитета НАТО Петра Павела с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"В интересах НАТО - сделать военные линии коммуникации более эффективными и обеспечить их открытость и доступность, чтобы использовать их для военной прозрачности и снижения рисков", - сказал он.

По словам представителя альянса, НАТО заинтересована в открытых и более эффективных военных контактах с Россией. "В интересах НАТО сделать военные линии коммуникации более эффективными и обеспечить их открытость и доступность, чтобы использовать их для военной прозрачности и снижения рисков", - сказал он.

Представитель альянса подчеркнул, что Петр Павел и Валерий Герасимов еще в ходе телефонного разговора 3 марта договорились "оставаться на связи". "В ходе телефонного звонка 3 марта 2017 года генерал Павел и генерал Герасимов согласились относительно важности военной коммуникации. Они договорились остаться на связи", - отметил он.

Ранее в четверг пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проведут встречу в Баку. "Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов встретятся сегодня, 7 сентября, в Баку", - говорится в заявлении альянса.

Отмечается, что данная встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел 3 марта 2017 года. Состоявшийся тогда по инициативе натовской стороны телефонный разговор стал первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. 16 февраля этого года в Баку также состоялась встреча Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.