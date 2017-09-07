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Премьер Польши заявила, что выход страны из ЕС не обсуждается

Международная панорама
7 сентября, 13:06 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, сентября. /ТАСС

По словам Беаты Шидло, правительство не пойдет на такой шаг, но власти республики "хотят внутренней реформы Евросоюза в соответствии с трактатами и интересами всех стран-членов"

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ВАРШАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Действующее правительство Польши никогда не согласится на обсуждение выхода страны из Европейского союза. Об этом заявила в четверг премьер-министр республики Беата Шидло, выступая на ежегодном совете польских послов.

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"Не может быть и речи о Polexit (по аналогии с Brexit - прим. ТАСС)", - сказала она. "Разговора об этом не ведется, и правительство никогда не согласится на то, чтобы обсуждать выход Польши из ЕС", - заверила она.

Вместе с тем, по словам главы польского правительства, власти республики "хотят внутренней реформы Евросоюза в соответствии с трактатами и интересами всех стран-членов", так как "существующее положение вещей в ЕС нарушает фундаментальные нормы сообщества". "Речь идет о солидарности, общем рынке, но также и об уважении суверенитета внутриполитической жизни отдельных государств", - пояснила она.

По мнению Шидло, "дебаты о будущем ЕС не должны сводиться к выбору между федерализацией европейской супердержавы и евроскептическим эгоизмом". Польша в этом диалоге выступает за укрепление роли национальных парламентов. "И хотя ЕС нуждается в повышении эластичности, мы скептически подходим к концепции "твердого ядра", "двух скоростей", "малых союзов". Такие решения приведут к дезинтеграции ЕС, а не к его укреплению", - сказала она.

Касаясь текущего миграционного кризиса, премьер Польши еще раз подтвердила, что Варшава никогда не согласится на навязываемое Еврокомиссией распределение мигрантов по разным странам ЕС. Проблему наплыва беженцев она предлагает решать путем "оказания гуманитарной помощи, поддержки в деле развития, а также военной операции". "Необходимо обеспечение защиты внешних границ, так как только это может остановить волну нелегальной миграции", - констатировала Шидло, обещав со своей стороны расширить гуманитарную помощь для стран, где сейчас продолжаются военные конфликты.

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