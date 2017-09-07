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В Турции заявили, что вина экс-министра экономики в сговоре в пользу Ирана еще не доказана

Международная панорама
7 сентября, 13:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, сентября. /ТАСС

Ранее минюст США заочно предъявил обвинение турецким чиновникам "в сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана"

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АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Вина бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна в нарушении санкционного режима против Ирана должна быть доказана. Об этом заявил в четверг глава Минэкономики республики Нихат Зейбекчи, отвечая на вопросы журналистов.

"Господин Зафер не совершал чего-либо против интересов Турции, а для нас именно это является главным, - отметил он. - Есть утверждения, что он нарушил введенные США санкции против Ирана. Однако другой стране, которая подает иск против [бывшего] министра Турции, надо еще доказать его вину".

Ранее в четверг министерство юстиции США заочно предъявило обвинение Чаглаяну, бывшему руководителю турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейману Аслану и еще их двум сообщникам "в сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских структур, что запрещено санкциями США".

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