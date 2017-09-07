Лукашенко заявил, что Белоруссии и России надо договариваться о взаимном признании виз

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии надо договориться с Россией о взаимном признании виз. Об этом он заявил в четверг на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году.

"По либерализации визового режима опыт есть - чемпионат мира по хоккею [2014 год]. Поэтому давайте в данном направлении действовать. Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент также отметил важную роль, которую должен сыграть МИД Белоруссии в организации и подготовке к играм. "Снять вопросы - визы, на границе, приглашения. Содействовать будем. У нас целая армия дипломатических работников", - подчеркнул Лукашенко.

С 12 января в Белоруссии, согласно указу президента, начал действовать безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Безвизовый порядок передвижения не распространяется на лиц, приезжающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России. Это связано с тем, что авиарейсы между странами являются внутренними, в связи с чем пограничный контроль на них не осуществляется. В Минске заявляли, что в перспективе может быть рассмотрена возможность увеличения сроков безвизового въезда в республику через национальный аэропорт "Минск".