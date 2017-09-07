СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку

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УЛАН-БАТОР, 7 сентября. /ТАСС/. Великий государственный хурал (парламент) Монголии отправил в четверг премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбат и правительство страны в отставку. Об этом сообщило агентство Montsame.
По его данным, такое решение поддержали 57,53% депутатов парламента.
Отмечается, что решение об отставке премьер-министра 30 августа рассмотрел Посткомитет по госустройству ВГХ. По итогам голосования девять членов из 17 проголосовали против отставки премьера. Однако депутаты ВГХ в четверг отменили решение Посткомитета. В ходе голосования 42 из 73 депутатов проголосовали за отставку премьера.
Отмечается, что вместе с Эрдэнэбатом в отставку уходит правительство страны.
23 августа члены правящей Монгольской народной партии передали в ВГХ требование об отставке Эрдэнэбата, который был назначен на должность премьера в июле 2016 года. До этого он занимал пост министра финансов Монголии.
Согласно законодательству страны, новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.