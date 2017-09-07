Сирийская оппозиция отвергла призыв эмиссара ООН осознать свой проигрыш в войне

Испанец Газоль стал самым результативным игроком в истории ЧЕ по баскетболуСпорт 7 сентября, 18:25
Конкурс дневников приемных семей проходит в РоссииСоциальная ответственность 7 сентября, 18:09
Карякин проиграл во 2-м круге Кубка мира по шахматам, не сумев защитить чемпионский титулСпорт 7 сентября, 18:03
Песков: размещение миссии ООН Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНРПолитика 7 сентября, 18:02
Бразильский боец ММА Мальдонадо сообщил, что проведет боксерский бой против ЛебедеваСпорт 7 сентября, 17:58
Песков: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в СШАПолитика 7 сентября, 17:51
Инвесторы предоставили $90 млн на постройку электрического аэротаксиСоциальная ответственность 7 сентября, 17:51
Американский военный беспилотный орбитальный самолет X-37В. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 17:50
Отказ от букетов на День знаний помог фонду "Жизнь как чудо" собрать почти 160 тыс. руб.Социальная ответственность 7 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. Верховный координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП, "эр-риядская группа") Рияд Хиджаб отверг адресованный оппозиции призыв спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "осознать свой проигрыш в войне против правительства Башара Асада" и необходимость "реалистично вести переговоры". Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabia.
"Это заявление говорит о том, что де Мистура перестал быть нейтральным посредником, его миссия по претворению в жизнь резолюции 2254 Совбеза ООН, которая предусматривает установление в Сирии переходного периода, провалилась", - считает Хиджаб. По его словам, для оппозиции больше неприемлема фигура де Мистуры.
Эмиссар ООН призвал в среду сирийские стороны "к вступлению в серьезные политические переговоры для окончания войны, которая длится более шести лет". По мнению дипломата, "для устойчивого мира в Сирии необходим политический процесс".
Де Мистура подчеркнул приоритетность на данный момент деэскалации и достижения "общенационального прекращения огня". Он подтвердил высказанные ранее им планы созыва восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве в октябре. Дискуссии, пояснил он, будут вестись на основе резолюции 2254 СБ ООН. Речь пойдет о "конституционной реформе и политическом разделении власти в какой-то форме, что могло бы привести к вызывающим доверие выборам при мониторинге со стороны ООН", сказал спецпосланник.