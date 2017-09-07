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Сирийская оппозиция отвергла призыв эмиссара ООН осознать свой проигрыш в войне

Международная панорама
7 сентября, 18:07 UTC+3 ТАСС

Представитель оппозиции Рияд Хиджаб также обвинил Стаффана де Мистуру в том, что он "перестал быть нейтральным посредником" и принял сторону правительства Башара Асада

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ТАСС, 7 сентября. Верховный координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП, "эр-риядская группа") Рияд Хиджаб отверг адресованный оппозиции призыв спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "осознать свой проигрыш в войне против правительства Башара Асада" и необходимость "реалистично вести переговоры". Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabia.

"Это заявление говорит о том, что де Мистура перестал быть нейтральным посредником, его миссия по претворению в жизнь резолюции 2254 Совбеза ООН, которая предусматривает установление в Сирии переходного периода, провалилась", - считает Хиджаб. По его словам, для оппозиции больше неприемлема фигура де Мистуры.

Эмиссар ООН призвал в среду сирийские стороны "к вступлению в серьезные политические переговоры для окончания войны, которая длится более шести лет". По мнению дипломата, "для устойчивого мира в Сирии необходим политический процесс".

Де Мистура подчеркнул приоритетность на данный момент деэскалации и достижения "общенационального прекращения огня". Он подтвердил высказанные ранее им планы созыва восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве в октябре. Дискуссии, пояснил он, будут вестись на основе резолюции 2254 СБ ООН. Речь пойдет о "конституционной реформе и политическом разделении власти в какой-то форме, что могло бы привести к вызывающим доверие выборам при мониторинге со стороны ООН", сказал спецпосланник.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Асад, Башар Хафез Де Мистура, Стаффан
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