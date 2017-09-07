Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине

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БУХАРЕСТ, 7 сентября. /ТАСС/. МИД Румынии встревожен принятием на Украине нового закона об образовании, который ущемляет право этнических румын учиться на родном языке. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении румынского внешнеполитического ведомства.
"МИД с озабоченностью воспринял принятие 5 сентября Верховной радой Украины нового закона об образовании, в особенности его седьмой статьи, касающейся образования на языках национальных меньшинств, - указывается в тексте. - Мы ожидаем, что права лиц, принадлежащих румынскому меньшинству на Украине, будут защищены, и подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей этой проблематикой".
В документе уточняется, что тема образования на родном языке для этнических румын на Украине будет приоритетной в ходе переговоров, которые государственный секретарь МИД Румынии Виктор Микула проведет в Киеве на будущей неделе.
Агентство Agerpres сообщило, что на заседании правительства в четверг премьер-министр Румынии Михай Тудосе предложил МИД страны вмешаться в "особую ситуацию" на Украине, где, по его словам, закрываются румынские школы. "Прошу вас вмешаться в особую ситуацию на Украине, - сказал он. - Это действительно особая ситуация. У нас целая национальная проблема только с одной школой, а там у нас закрыли все школы".
Глава правительства имел в виду резкую реакцию правительства Венгрии на недавнее закрытие в румынском Тыргу-Муреше римско-католического теологического лицея. В ответ венгерский кабинет сообщил об отзыве своей поддержки намерению Румынии присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития.