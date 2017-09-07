МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС

ТАСС, 7 сентября. Новый закон об образовании на Украине, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке в средней школе и университете, противоречит ценностям ЕС и стал для Венгрии "ударом в спину". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального саммита министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине.

"Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", - заявил он венгерскому агентству MTI.

Как особо подчеркнул министр, принятие Украиной закона стало особенно недружелюбным шагом по отношению к Венгрии в свете той помощи, которую Будапешт оказал Киеву в продвижении процесса европейской интеграции, улучшении его социальной сферы и ситуации в области безопасности. "Они ударили в спину Венгрии новым законом, потому что он серьезно нарушает права венгерского меньшинства, - отметил министр. - Мы были самыми ярыми сторонниками предоставления Украине безвизового статуса".

Глава венгерского МИД возмутился, что Будапешт одним из первых ратифицировал соглашение ЕС и Украины, а также выделил 600 млн форинтов (€1,95 млн) в рамках гуманитарной помощи Украине, в течение последних трех лет Венгрия принимала в летних лагерях украинских детей, кроме того, Киев получает газ через Венгрию.

Кроме того, Петер Сийярто заявил, что Венгрия поднимет на европейских площадках вопрос о новом украинском законе об образовании.

"Неприемлемо, что венгров, проживающих на Украине, лишают права учиться на родном языке в средней школе и университете", - подчеркнул он.

По словам Сийярто, все это угрожает работе значительного числа венгерских школ в Закарпатской области и нарушает международные обязательства Украины.

Парламент Украины принял во вторник поправку, согласно которой с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. По новому украинскому закону обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.