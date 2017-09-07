Глава МИД ФРГ: ЕС следует закрыть свои порты для судов КНДР и усилить давление на Пхеньян

ТАСС, 7 сентября. ЕС следует закрыть свои порты для судов КНДР и усилить экономическое давление на Пхеньян и те страны, которые поддерживают поставки различного оборудования, тем самым позволяя КНДР развивать атомную программу. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после неформальной встречи министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине. Его слова приводит агентство DPA.

"По нашему мнению, Европа больше не может позволить, чтобы северокорейские суда или суда, находящиеся в собственности КНДР, заходили в наши порты", - сказал Габриэль. "Мы не должны предлагать рабочие места", - отметил он, предположив, что "средства, которые зарабатывает таким путем КНДР, служат для финансирования атомной программы".

Одновременно министр не исключил введения санкций против стран, которые помогают Пхеньяну доставать оборудование для разработки ядерного оружия. В случае необходимости следует "оказать экономическое давление" на эти государства, отметил глава МИД ФРГ, не уточнив, какие страны он имеет в виду. Габриэль призвал жестче контролировать соответствующие пути поставки технических средств, которые, по его мнению, КНДР получает из-за рубежа.