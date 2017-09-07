Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ: ЕС следует закрыть свои порты для судов КНДР и усилить давление на Пхеньян

Международная панорама
7 сентября, 20:32 UTC+3 /Обновлено,

Одновременно Зигмар Габриэль не исключил введения санкций против стран, которые помогают Пхеньяну доставать оборудование для разработки ядерного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. ЕС следует закрыть свои порты для судов КНДР и усилить экономическое давление на Пхеньян и те страны, которые поддерживают поставки различного оборудования, тем самым позволяя КНДР развивать атомную программу. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после неформальной встречи министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине. Его слова приводит агентство DPA.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"По нашему мнению, Европа больше не может позволить, чтобы северокорейские суда или суда, находящиеся в собственности КНДР, заходили в наши порты", - сказал Габриэль. "Мы не должны предлагать рабочие места", - отметил он, предположив, что "средства, которые зарабатывает таким путем КНДР, служат для финансирования атомной программы".

Одновременно министр не исключил введения санкций против стран, которые помогают Пхеньяну доставать оборудование для разработки ядерного оружия. В случае необходимости следует "оказать экономическое давление" на эти государства, отметил глава МИД ФРГ, не уточнив, какие страны он имеет в виду. Габриэль призвал жестче контролировать соответствующие пути поставки технических средств, которые, по его мнению, КНДР получает из-за рубежа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама