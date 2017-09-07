Россия готова содействовать развитию политического диалога в Ливии

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия готова содействовать развитию диалога между представителями различных политических сил Ливии. Об этом, как сообщили в российском дипведомстве, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с главой МИД ливийского временного правительства Мухаммедом Дейри, находящимся в Москве c рабочим визитом.
"Основное внимание в ходе беседы было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах межливийского урегулирования, в том числе в свете итогов встречи под Парижем 25 июля главы президентского совета, премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны была акцентирована важность налаживания в Ливии устойчивого инклюзивного национального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса. При этом была подтверждена готовность Москвы активно содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил".
Были обсуждены также некоторые практические аспекты российско-ливийских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.