В ООН не хотят, чтобы народ КНДР страдал от новых санкций

ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН выступает за возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова и не хочет, чтобы народ КНДР страдал от новых санкций, которые предлагают ввести США. Такую позицию озвучил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности.

"Это сложная ситуация и мы не хотим, чтобы народ КНДР страдал. Я думаю, что самый лучший способ разрешить сложившуюся ситуацию - это переговоры и дипломатия, направленные на денуклеаризацию [Корейского] полуострова", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что члены Совбеза начали обсуждение проекта резолюции об ужесточении санкций против КНДР, и призвал дождаться результатов этих дискуссий.

Ранее на этой неделе США распространили в ООН проект резолюции, предусматривающий ужесточение санкций в отношении КНДР за осуществленное страной ядерное испытание. По информации агентства Reuters, документ предусматривает введение эмбарго на поставки нефти в КНДР, а также заморозку активов лидера страны Ким Чен Ына. Кроме того, США добиваются от Совбеза ограничения экспорта северокорейского текстиля и введения запрета на наем граждан страны на работу за рубежом.

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия будет изучать предложенный США проект резолюции и "думать, насколько он отвечает" текущей ситуации на Корейском полуострове.