Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Никаких признаков вмешательства в разбирательство по поводу приписываемых России попыток повлиять на американские президентские выборы 2016 года не зафиксировано. Об этом заявил в четверг директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.
"Я не обнаружил какого-либо вмешательства в это расследование [по России]", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.
Спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США также расследуют утверждения о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы. Параллельно соответствующее разбирательство ведет ФБР.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.