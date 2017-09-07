Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет

Международная панорама
7 сентября, 21:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Помимо ФБР, разбирательство также ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Никаких признаков вмешательства в разбирательство по поводу приписываемых России попыток повлиять на американские президентские выборы 2016 года не зафиксировано. Об этом заявил в четверг директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

"Я не обнаружил какого-либо вмешательства в это расследование [по России]", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США также расследуют утверждения о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы. Параллельно соответствующее разбирательство ведет ФБР.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рей, Кристофер
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама