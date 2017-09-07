Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017Спорт 7 сентября, 22:41
Блатт: сборная России выступает хорошо на Евробаскете и способна обыграть любого соперникаСпорт 7 сентября, 22:02
Трамп: применение военной силы США против КНДР не является неизбежнымМеждународная панорама 7 сентября, 21:53
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублейСпорт 7 сентября, 21:40
Компания Amazon намерена открыть второй головной офис в Северной АмерикеЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:38
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. США поставят Кувейту истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet на сумму $5 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
"Его высочество лично попросил меня ускорить [реализацию] сделки на сумму в $5 млрд на поставку американских истребителей F/A-18 Super Hornet Кувейту. Рад сообщить, что Госдепартамент одобрил эти поставки, которые не только укрепят безопасность наших стран, но и принесут пользу американской рабочей силе", - сказал он.