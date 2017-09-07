ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. США поставят Кувейту истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet на сумму $5 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Его высочество лично попросил меня ускорить [реализацию] сделки на сумму в $5 млрд на поставку американских истребителей F/A-18 Super Hornet Кувейту. Рад сообщить, что Госдепартамент одобрил эти поставки, которые не только укрепят безопасность наших стран, но и принесут пользу американской рабочей силе", - сказал он.