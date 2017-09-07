Трамп заявил, что США занимаются в Сирии только уничтожением боевиков группировки ИГ

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимаются в Сирии исключительно уничтожением боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Учитывая опасения Сирии, мы лишь уничтожаем ИГ. То, что мы делаем там, это уничтожаем ИГ. Мы преуспели в этом отношении", - сказал он.

Президент США также заявил, что страны Ближнего Востока должны взять на себя "справедливую долю" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и противостоять властям Ирана.

"Я призываю все страны региона [Ближнего Востока] взять на себя справедливую долю работы в победе над теми, кто ведет войну с невиновными", - отметил он.

Как утверждает Трамп, эта работа предполагает противостояние "иранскому режиму, который поддерживает террористические группы и радикалов".