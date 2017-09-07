Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что США занимаются в Сирии только уничтожением боевиков группировки ИГ

Международная панорама
7 сентября, 21:55 UTC+3

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "преуспели в этом отношении"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимаются в Сирии исключительно уничтожением боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Учитывая опасения Сирии, мы лишь уничтожаем ИГ. То, что мы делаем там, это уничтожаем ИГ. Мы преуспели в этом отношении", - сказал он.

Президент США также заявил, что страны Ближнего Востока должны взять на себя "справедливую долю" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и противостоять властям Ирана.

"Я призываю все страны региона [Ближнего Востока] взять на себя справедливую долю работы в победе над теми, кто ведет войну с невиновными", - отметил он. 

Как утверждает Трамп, эта работа предполагает противостояние "иранскому режиму, который поддерживает террористические группы и радикалов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Сабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Иран Сирия Кувейт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
2
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
3
Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД
4
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей
5
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет
6
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
7
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама