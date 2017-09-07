Госдеп: Вашингтон не хочет продолжения обмена контрмерами с Москвой

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят, чтобы Москва и Вашингтон продолжили принимать меры друг против друга в сфере дипломатических отношений. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического "око за око". Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать", - сказала она.