Конституционный суд Испании приостановил действие каталонского закона о референдуме

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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности принятого в среду закона о референдуме Каталонии. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении суда.
В этой связи действие инициативы властей региона автоматически приостанавливается. Согласно испанской конституции, правительство страны имеет право обжаловать в суде решения, принятые органами автономных областей.
В среду после 16-часового заседания каталонского парламента был одобрен закон о референдуме о самоопределении. В документе говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии.
В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области. Члены правительства автономии также подписали указ о проведении плебисцита 1 октября.
Власти Испании заявляют, что данный референдум является незаконным, поэтому Мадрид не позволит провести плебисцит, посягающий на единство и целостность королевства.