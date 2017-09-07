Напавший на прохожих в Турку имел еще две цели для атаки

ХЕЛЬСИНКИ, 7 сентября. /ТАСС/. Проситель убежища из Марокко Абдеррахман Буанан, напавший с ножом на прохожих в финском городе Турку 18 августа, имел дополнительно еще две цели для возможных атак. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle со ссылкой на следователя Центральной криминальной полиции Финляндии Робина Лардота.

По его словам, подозреваемый "был близок к тому, чтобы осуществить еще одно нападение в тот же день [18 августа], но в выбранном для этого месте оказалось слишком много людей". При этом другое возможное нападение, по информации полицейского, планировалось на другой день. У полиции имеется также написанный марокканцем манифест и видео к нему, которые были распространены в соцсетях до атаки в Турку. На видео Буанан, в частности, зачитывает отрывки из Корана.

Лардот уточнил, что в случае реализации других планов жертвами нападавшего стали бы не только женщины, но и мужчины - этот факт, по его мнению, указывает на то, что женщины оказались основными пострадавшими во время атаки по стечению обстоятельств. Сейчас, продолжил он, у полиции есть мнение, что марокканец готов был продолжать атаку до тех пор, пока его не застрелят.

"В настоящий момент представляется, что, будучи осведомленным о пропаганде "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), подозреваемый искал мученической смерти. Это вероятная причина того, что эта организация не взяла на себя ответственность за случившееся - ведь подозреваемый остался в живых", - пояснил Лардот.

В августе Окружной суд Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

Под стражу вместе с ним были взяты еще трое марокканцев, которые также могли иметь отношение к этому делу, но затем они были освобождены.

Вечером 18 августа в центре финского города Турку 22-летний мигрант из Марокко Абдеррахман Буанан напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, которым он солгал в отношении своего настоящего имени и возраста, сообщив, что ему 17 лет. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.