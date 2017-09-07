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США возобновили обработку заявок на выдачу виз в Москве

Международная панорама
7 сентября, 23:24 UTC+3

По словам главы пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, это произошло 1 сентября

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз, но число американских консульских работников сокращено. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Визовый процесс возобновился. Полагаю, это произошло 1 сентября", - сказала она.

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