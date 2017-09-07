США возобновили обработку заявок на выдачу виз в Москве

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз, но число американских консульских работников сокращено. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Визовый процесс возобновился. Полагаю, это произошло 1 сентября", - сказала она.